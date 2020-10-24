В Дубае открыли самый большой в мире фонтан. Видео
В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) открыли Пальмовый фонтан площадью 7327 м². Видео открытия опубликовано на YouTube-канале Global News. Это самый большой фонтан в мире, сообщает 22 октября Книга рекордов Гиннесса. Вода в фонтане может подниматься на высоту 105 метров, он оснащен более чем 3 тыс. светодиодных лампочек. Фонтан открыт для публики круглый год.
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