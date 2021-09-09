В Египте обрушился жилой дом, погибли адвокаты

Из дома выселились не все Фото: ЕРА

При расчистке руин спасатели обнаружили тела четверых погибших. Не исключается, что число жертв обрушения может увеличиться.

Все четверо погибших – юристы, которые работали в адвокатской конторе, расположенной в этом доме.

Эксперты осмотрели расположенные рядом здания и рекомендовали отселить шесть из них – недвижимость может представлять опасность.

Издание Masrawy пишет, что в доме проживали около 15 человек. Незадолго до обрушения из ветхого дома, построенного около 50 лет назад, жильцов отселили, но часть людей отказалась покидать здание под предлогом его "хорошего состояния".

9 сентября местные власти приняли решение освободить в этом районе четыре дома и снести их, а еще шесть домов отремонтировать.