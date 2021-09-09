ГОРДОН
 
 
МИР

В Египте обрушился жилой дом, погибли адвокаты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из дома выселились не все
Из дома выселились не все
Фото: ЕРА

8 сентября в столице Египта Каире обрушился четырехэтажный жилой дом, в котором находились люди. Об этом информирует местная газета Youm7.

При расчистке руин спасатели обнаружили тела четверых погибших. Не исключается, что число жертв обрушения может увеличиться.

Все четверо погибших – юристы, которые работали в адвокатской конторе, расположенной в этом доме.

Эксперты осмотрели расположенные рядом здания и рекомендовали отселить шесть из них – недвижимость может представлять опасность.

Издание Masrawy пишет, что в доме проживали около 15 человек. Незадолго до обрушения из ветхого дома, построенного около 50 лет назад, жильцов отселили, но часть людей отказалась покидать здание под предлогом его "хорошего состояния".

9 сентября местные власти приняли решение освободить в этом районе четыре дома и снести их, а еще шесть домов отремонтировать.

Теги: Египет, недвижимость, юрист, спасатели, жертвы, Каир, адвокат, погибшие, дом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чудо маленькое", "Очень трогательно". Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть
"Чудо маленькое", "Очень трогательно". Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть
"Даже не спросил, что произошло". Мать дочери Сенцова заявила, что режиссер в последний раз виделся с дочерью несколько месяцев назад
"Даже не спросил, что произошло". Мать дочери Сенцова заявила, что режиссер в последний раз виделся с дочерью несколько месяцев назад
Wellboy: Я редко встречал умных девушек. Пока что
Wellboy: Я редко встречал умных девушек. Пока что
Пловец Романчук рассказал, за сколько дней до соревнований они с женой прекращают заниматься сексом
Пловец Романчук рассказал, за сколько дней до соревнований они с женой прекращают заниматься сексом
"Болит все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться". Губин вернулся из Египта в Россию
"Болит все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться". Губин вернулся из Египта в Россию
Как питаться правильно. 7 главных принципов
Как питаться правильно. 7 главных принципов
Бекхэм в майке и шортах показал домашнюю трапезу с дочерью
Бекхэм в майке и шортах показал домашнюю трапезу с дочерью
Maruv в купальнике засветила голый пах, грудь и живот
Maruv в купальнике засветила голый пах, грудь и живот
"Совсем уже крыша поехала". Мозговая отреагировала на анонс выступления Успенской в Киеве
"Совсем уже крыша поехала". Мозговая отреагировала на анонс выступления Успенской в Киеве
"Мое тело мое дело". Соловий в откровенном виде снялась для мужского журнала Playboy
"Мое тело – мое дело". Соловий в откровенном виде снялась для мужского журнала Playboy
  "Ходить в гости в семью своего сына от первого брака нет желания". Зибров рассказал, почему не общается с 39-летним сыном
  "Ходить в гости в семью своего сына от первого брака нет желания". Зибров рассказал, почему не общается с 39-летним сыном
Звезда фильмов ужасов Джейми Ли Кертис получила на Венецианском фестивале "Золотого льва" и посвятила его жертвам насилия
Звезда фильмов ужасов Джейми Ли Кертис получила на Венецианском фестивале "Золотого льва" и посвятила его жертвам насилия
"Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. Это ужас!", "Великая балерина в обносках". Волочкова взбудоражила сеть своим внешним видом в суде
"Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. Это ужас!", "Великая балерина в обносках". Волочкова взбудоражила сеть своим внешним видом в суде
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
"Как же светится счастливая женщина", "Ксюша расцвела. Красота", "Одинаковы с лица". Собчак и Богомолов вышли в свет
"Как же светится счастливая женщина", "Ксюша расцвела. Красота", "Одинаковы с лица". Собчак и Богомолов вышли в свет
  Участница "Танцев со звездами" Зарицкая рассказала, почему не сразу сошлась со своим вторым партнером по проекту
  Участница "Танцев со звездами" Зарицкая рассказала, почему не сразу сошлась со своим вторым партнером по проекту
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS