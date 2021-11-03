В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 могли быть украинцы

В авиакомпании подтвердили, что Ан-12, разбившийся под Иркутском, принадлежит ей. Грузовой самолет следовал по маршруту Якутск – Иркутск.
"Предположительно, на борту находились семь человек", – отметили в "Гродно".
МЧС России сообщает в Telegram, что на месте происшествия работают более 100 человек и 50 единиц техники.
Ан-12 – советский военно-транспортный самолет. Разработан в АНТК имени Антонова в 1950-х годах.
3 ноября 2021 года в России потерпел крушение самолет Ан-18: он пропал с радаров и был позже обнаружен недалеко от аэродрома в селе Пивовариха под Иркутском. После падения самолет загорелся.