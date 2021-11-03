В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 могли быть украинцы

В авиакомпании подтвердили, что Ан-12, разбившийся под Иркутском, принадлежит ей. Грузовой самолет следовал по маршруту Якутск – Иркутск.

"Предположительно, на борту находились семь человек", – отметили в "Гродно".

МЧС России сообщает в Telegram, что на месте происшествия работают более 100 человек и 50 единиц техники.