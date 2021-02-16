ГОРДОН
 
 
МИР

В Эрмитаже проходит выставка Фаберже. Эксперт из Лондона заявил, что часть предметов – "вульгарные новоделы"

В Эрмитаже в конце прошлого года открылась выставка работ ювелира Карла Фаберже. Эксперт Андрей Ружников назвал выставку "стыдом и позором" и ударом по репутации главного музея России. По его словам, в экспозиции представлены и подлинные экспонаты, и "откровенные подделки". Часть экспонатов принадлежит другу президента РФ Константину Голощапову, пишет ВВС.

Скандальная выставка открылась в ноябре 2020 года
Скандальная выставка открылась в ноябре 2020 года
Фото: Государственный Эрмитаж. The State Hermitage museum. Official page / Facebook

В ноябре 2020 года в государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылась выставка  "Фаберже – ювелир Императорского двора", которая оказалась в центре скандала. Об этом 15 февраля пишет ВВС.

10 января эксперт из Лондона Андрей Ружников опубликовал открытое письмо, в котором обратился к директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

"Вопреки ожиданиям и к огромному разочарованию людей, даже поверхностно знакомых с творчеством Фаберже, под видом произведений прославленного мастера зрителям были представлены не просто спорные или сомнительные предметы, а откровенные подделки. Бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа оказались вульгарные новоделы", – отметил Ружников.

По его мнению, подделки, попавшие на выставку, сделаны уже в XXI веке. Ружников отметил, что для экспозиции предметы были собраны из "мелких частных музейчиков с сомнительными коллекциями".

"Ваша выставка Фаберже – это стыд и позор, удар по репутации главного музея России, великого института с многовековой историей, это кощунство и надругательство над нашей культурой", – заявил специалист.

По информации ВВС, в Эрмитаже не прокомментировали слова Ружникова.

Журналисты отметили, что часть экспонатов выставки принадлежит другу президента РФ Владимира Путина, бизнесмену Константину Голощапову.

ВВС нашла в Италии культурный фонд, основанный женой бизнесмена, его почетным президентом является Пиотровский. Фонд посвящен наследию итальянского художника Леонардо да Винчи. Фонд устраивает выставки работ мастера, не признанных большинством экспертов, отмечено в публикации.

Ювелирный дом Фаберже, основанный Карлом Фаберже, с 1885-го по 1917 год создал серию изделий, которые высоко ценятся у коллекционеров. В коллекции ювелирного дома 71 яйцо Фаберже, в мире известно много подделок.

Теги: Россия, Санкт-Петербург, Эрмитаж, выставка, художник, ВВС, Фаберже, скандал, Леонардо да Винчи, музей, подделка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
"Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS