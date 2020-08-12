В Германии число инфицированных COVID-19 за сутки достигло максимума с начала мая – министр здравоохранения

11 августа в Германии зарегистрировали 1226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это наибольшее количество заболевших за сутки с начала мая. Об этом сказал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

Число пациентов в Германии, инфицированных коронавирусом за 11 августа, по данным федерального Института Роберта Коха, составило 1226 человек. По словам министра здравоохранения Йенса Шпана в интервью радио Deutschlandfunk, это наибольший показатель заболеваемости за сутки, зарегистрированный с начала мая.

Вспышки заболеваемости произошли по всей стране. Министр выразил обеспокоенность этим и призвал соотечественников соблюдать правила социальной дистанции и гигиены.

Источниками заражения стали не только путешественники, вернувшиеся из-за границы, но и местные жители, собирающиеся большими группами.

Шпан призывал граждан носить маски, соблюдать дистанцию и не устраивать массовых собраний. Он особо подчеркнул, что если все не будут осторожны, это может привести к возобновлению пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в Германии по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, на 11 августа заболело 219 540 человек, умерло 9213.