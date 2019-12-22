В Гондурасе 18 заключенных погибли в результате драки в тюрьме

В переполненных тюрьмах Гондураса враждующие банды борются за контроль внутри пенитенциарных учреждений.

В Гондурасе 20 декабря 18 заключенных погибли в результате драки в тюрьме. Еще 16 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

В драке были замешаны две враждующие банды.

18 декабря правительство объявило чрезвычайное положение в пенитенциарной системе из-за высокого уровня насилия и передало контроль над ней службе безопасности страны.

Высокопоставленный военный чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что в портовом городе Тела на севере Гондураса правоохранители не смогли взять под контроль тюрьму, а затем произошла вспышка насилия. Сотрудников службы безопасности ввели в учреждение для установления порядка.

В переполненных тюрьмах Гондураса регулярно происходят драки, так как попавшие туда уличные банды продолжают бороться за власть уже внутри пенитенциарных учреждений.