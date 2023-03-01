В Греции столкнулись два поезда. 38 человек погибли, 85 ранены

Пассажирский поезд, следовавший в Салоники, столкнулся с коммерческим поездом, идущим в противоположном направлении.

Издание пишет, что поезда двигались навстречу друг другу по одному и тому же пути, что привело к столкновению.

Погибло 38 человек, 85 ранены. 66 из них госпитализированы (шесть – в отделениях интенсивной терапии). Газета отметила, что число пострадавших может увеличиться, так как несколько человек оказались заблокированными в вагонах, где еще ведутся спасательные работы.

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Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA

Всего в поезде было 342 пассажира и 10 членов обслуживающего персонала. На борту коммерческого поезда находилось два человека.