В Грузии изменили избирательную систему. Будет меньше мажоритарщиков

В Грузии приняли поправки в конституцию страны. Следующие парламентские выборы будут проходить по смешанной системе: 120 депутатов пройдут в парламент по партийным спискам, 30 – по мажоритарным округам.

До внесения изменений в избирательную систему 77 депутатов избирались по спискам, 73 – от одномандатных округов Фото: depositphotos.com

Парламент Грузии 29 июня утвердил конституционные поправки, касающиеся избирательной системы, в стране станет меньше мажоритарщиков, об этом сообщил сайт парламента.

17 депутатов проголосовали за поправки, трое были против. Для принятия поправок было достаточно 113 голосов депутатов парламента. Большая часть оппозиции в голосовании не участвовала, кворум был обеспечен за счет депутатов правящей партии "Грузинская мечта, отмечает сайт "Новости-Грузия".

Парламентские выборы 2020 года в Грузии будут проходить по смешанной системе: граждане страны выберут 120 депутатов по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. Партия или избирательный блок, получившие менее 40%, не смогут сформировать парламентское большинство и правительство.

В законопроекте определены границы 30 одномандатных мажоритарных округов с учетом нынешних административных границ. После внесения поправок в конституцию к участию в выборах 2020 года допускаются партии, которые могут представить подписи не менее 5 тыс. избирателей.

Законопроект также предусматривает, что в случае проведения досрочных выборов в период до 2024 года в стране будет действовать временная избирательная система, установленная данным законопроектом.

Парламент Грузии состоит из 150 депутатов, До внесения изменений в избирательную систему 77 депутатов избирались по спискам, 73 – от одномандатных округов. Депутаты избираются сроком на четыре года на основе всеобщего голосования.