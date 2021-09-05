В Гвинее возле дворца президента произошла стрельба. СМИ пишут о попытке госпереворота

Конде пришел к власти в 2010 году Фото: ЕРА

С 6 часов утра в Калум (префектуру регионе Конакри) вошла колонна автомобилей с солдатами. В городе и в окрестностях Конакри была слышна сильная стрельба, отметил портал Guineenews.org.

Попыткой государственного переворота руководили члены группы элитного подразделения спецназа, возглавляемые полковником Мамади Думбуей, сообщили собеседники Jeune afrique.

Reuters написало, что по меньшей мере два человека были ранены в результате перестрелки возле президентского дворца. Трое свидетелей сообщили агентству, что видели двух мирных жителей с огнестрельными ранениями.

Военные патрулируют улицы Конакри, источник агентства рассказал, что единственный мост, соединяющий район, где расположена президентская резиденция и здания нескольких министерств, заблокирован.

Президент Конде не пострадал, по информации Jeune Аfrique, он в порядке и находится под охраной президентской гвардии.