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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Видео

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Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал присутствующим Благодатный огонь (архив)
Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал присутствующим Благодатный огонь (архив)
Фото: EPA

В Иерусалиме (Израиль) в храме Гроба Господня 23 апреля накануне Пасхи (по юлианскому календарю) сошел Благодатный огонь. Трансляцию схождения Благодатного огня вел YouTube-канал Christian Youth Channel.

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал присутствующим Благодатный огонь.

Издание NEWSru.co.il написало, что с утра в храме присутствовали лишь священники, представляющие различные христианские конфессии и не более 50 представителей СМИ.

Церемония началась около 14.00. Из-за повышенных мер безопасности на нее допустили до 4 тыс. человек.

ВИДЕО
Видео: Christian Youth Channel / YouTube
Контекст:

Как отмечает NEWSru.co.il, вначале церемонии кувуклию (мраморную часовню над Гробом Господним) осматривает и опечатывает полиция. В полдень от Иерусалимской патриархии начался крестный ход к Гробу Господню, который завершился перед входом в кувуклию. В пещеру вносят большую лампаду, в которой должен был загореться Благодатный огонь, и 33 свечи по числу лет земной жизни Иисуса Христа.

Затем патриарх Иерусалимский входит во внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике – чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь.

Позже вход в часовню опечатывается и наступает тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня. После этого Патриарх выносит из кувуклии лампаду с Благодатным огнем и раздает его присутствующим.

Теги: Израиль, Иерусалим, Пасха, трансляция, крестный ход, безопасность, священник, пещера, Иисус Христос, церемония, свечи
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