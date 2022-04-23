В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Видео

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал присутствующим Благодатный огонь.
Издание NEWSru.co.il написало, что с утра в храме присутствовали лишь священники, представляющие различные христианские конфессии и не более 50 представителей СМИ.
Церемония началась около 14.00. Из-за повышенных мер безопасности на нее допустили до 4 тыс. человек.
Как отмечает NEWSru.co.il, вначале церемонии кувуклию (мраморную часовню над Гробом Господним) осматривает и опечатывает полиция. В полдень от Иерусалимской патриархии начался крестный ход к Гробу Господню, который завершился перед входом в кувуклию. В пещеру вносят большую лампаду, в которой должен был загореться Благодатный огонь, и 33 свечи по числу лет земной жизни Иисуса Христа.
Затем патриарх Иерусалимский входит во внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике – чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь.
Позже вход в часовню опечатывается и наступает тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня. После этого Патриарх выносит из кувуклии лампаду с Благодатным огнем и раздает его присутствующим.