В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Видео

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал присутствующим Благодатный огонь.

Издание NEWSru.co.il написало, что с утра в храме присутствовали лишь священники, представляющие различные христианские конфессии и не более 50 представителей СМИ.

Церемония началась около 14.00. Из-за повышенных мер безопасности на нее допустили до 4 тыс. человек.

ВИДЕО

Видео: Christian Youth Channel / YouTube