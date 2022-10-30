В Индии обвалился недавно отремонтированный мост, погиб 91 человек

Мост обвалился с собравшимися по случаю праздника Скриншот: The Indian Express / YouTube

По последним данным, в результате инцидента погиб 91 человек, еще около 100 из тех, кто находился на мосту, все еще ищут в реке Мачу. Поиски усложняются темнотой.

70 пострадавших, которых вытащили из воды, госпитализированы.

По словам местных жителей, среди погибших много женщин и детей.

В момент обрушения на мосту по случаю индуистского праздника Чхатх находились порядка 500 человек. Билет на мероприятие стоил 17 рупий (около 8 грн).

Мост был недавно отремонтирован, сдан в эксплуатацию 26 октября.

Ответственность за произошедшее взяло на себя правительство Индии.