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В Индии обвалился недавно отремонтированный мост, погиб 91 человек

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Мост обвалился с собравшимися по случаю праздника
Мост обвалился с собравшимися по случаю праздника
Скриншот: The Indian Express / YouTube

30 октября в городе Морби в индийском штате Гуджарат мост возрастом почти 150 лет обвалился, когда на нем находились сотни людей. Об этом сообщает телекомпания NDTV.

По последним данным, в результате инцидента погиб 91 человек, еще около 100 из тех, кто находился на мосту, все еще ищут в реке Мачу. Поиски усложняются темнотой.

70 пострадавших, которых вытащили из воды, госпитализированы.

По словам местных жителей, среди погибших много женщин и детей.

В момент обрушения на мосту по случаю индуистского праздника Чхатх находились порядка 500 человек. Билет на мероприятие стоил 17 рупий (около 8 грн).

Мост был недавно отремонтирован, сдан в эксплуатацию 26 октября.

Ответственность за произошедшее взяло на себя правительство Индии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Индия, правительство, праздники, обвал, мост, пострадавшие, билеты, погибшие
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