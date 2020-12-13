В Индии разгромили завод по производству iPhone из-за долгов по зарплате

В индийском городе Нарсапур вспыхнули массовые беспорядки. Около двух тысяч сотрудников завода компании Wistron, которая производит мобильные телефоны, разгромили мебель и оборудование.

Wistron получила участок земли в штате Карнатака и обещала трудоустроить 10 тыс. человек Фото: EPA

Две тысячи сотрудников завода по производству iPhone, входящего в состав тайванского гиганта Wistron Corporation, 12 декабря устроили погром из-за недовольства зарплатой. Об этом сообщило издание The Times of India.

Люди разгромили фасад здания в городе Нарсапур (штат Карнатака), офисы руководителей, производственные мощности, подожгли несколько автомобилей.

В компании Wistron пока не прокомментировали погромы. По информации индийского издания, причиной беспорядков стало нарушение договоренности по зарплате. Сотрудники были недовольны тем, что им заплатили меньшие суммы, чем обещали.

Один из работников завода рассказал, что выпускнику инженерного факультета обещали 21 тыс. рупий (около $285), но заплатили 16 тыс. ($216), а затем снизили зарплату до 12 тыс. рупий ($162).

Издание отмечает, что накануне массовых беспорядков люди обсуждали зарплаты, некоторым на счет компания прислала по 500 рупий ($67).

По информации The Times of India, компания Wistron получила участок земли в штате Карнатака и обещала трудоустроить 10 тыс. человек.

Видео погромов опубликовал Finanzas в Twitter.

"Завод по производству iPhone, управляемый тайваньским техническим гигантом Wistron Corporation. Его работники подверглись нападению после месяцев без заработной платы", – сказано в сообщении.