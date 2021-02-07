В Индии схождение ледника спровоцировало наводнение, 150 человек без вести пропали

На севере Индии, в штате Уттаракханд утром 7 февраля сошел ледник. Об этом сообщает India Today.
Схождение произошло вблизи плотины Риши Ганга, спровоцировав серьезное наводнение. Вода смыла мост Джошимат-Малари и поставила под угрозу жизнь людей, живущих на берегах реки Дхаулиганга. Пропавшими без вести считаются около 150 человек, отметило издание.
В результате схождения ледника повреждена дамба. Об этом сообщает Asian News International в Twitter.
"Людям, живущим на берегу реки Алакнанда, рекомендуется как можно скорее переехать в безопасные места", – отмечено в посте.
Видео наводнения опубликовал в Twitter редактор India Today Шив Арур.
"В нескольких деревнях ожидаются обширные разрушения", – написал он.
Biggest story at this time: Terrifying images of glacier break leading massive flooding in Uttarakhand’s Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. Full coverage on @IndiaToday pic.twitter.com/rzR6ODfJ9y— Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021