В Индии сожгли 2500 рогов носорогов. Так власти опровергают мифы о лечебных свойствах рогов

Ритуальное сжигание рогов носорога было совершено в городе Бокахат по случаю Всемирного дня носорога. На церемонии присутствовали глава Кабмина штата Химанта Бисва Сарма, а также некоторые из его коллег по правительству.

Сарма сказал, что эта церемония является частью усилий по пресечению браконьерства в отношении однорогих индийских носорогов.

По его словам, сжигая рога, власти хотят заявить миру, что для них важен живой носорог с рогом на голове, а не мертвое животное, чьи рога срезали браконьеры.

Он также добавил, что поскольку рога не обладают доказанной лекарственной ценностью, разрешение на их продажу равносильно обману людей и поощрению браконьерства.

Фото с церемонии сжигания рогов Сарма опубликовал в своем Twitter.

Today is a historic day for Assam & India. We have taken an extraordinary step of burning stockpile of 2479 horns of single-horned Rhinos, first-of-its-kind globally in volume terms, pursuing vision of Hon PM Sri @narendramodi of putting an end to poaching in Assam 1/2@PMOIndia pic.twitter.com/4SuN0XuCWB — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2021