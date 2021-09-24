В Индии сожгли 2500 рогов носорогов. Так власти опровергают мифы о лечебных свойствах рогов

Ритуальное сжигание рогов носорога было совершено в городе Бокахат по случаю Всемирного дня носорога. На церемонии присутствовали глава Кабмина штата Химанта Бисва Сарма, а также некоторые из его коллег по правительству.
Сарма сказал, что эта церемония является частью усилий по пресечению браконьерства в отношении однорогих индийских носорогов.
По его словам, сжигая рога, власти хотят заявить миру, что для них важен живой носорог с рогом на голове, а не мертвое животное, чьи рога срезали браконьеры.
Он также добавил, что поскольку рога не обладают доказанной лекарственной ценностью, разрешение на их продажу равносильно обману людей и поощрению браконьерства.
Фото с церемонии сжигания рогов Сарма опубликовал в своем Twitter.
Today is a historic day for Assam & India. We have taken an extraordinary step of burning stockpile of 2479 horns of single-horned Rhinos, first-of-its-kind globally in volume terms, pursuing vision of Hon PM Sri @narendramodi of putting an end to poaching in Assam 1/2@PMOIndia pic.twitter.com/4SuN0XuCWB— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2021
Ассам – это штат, в котором проживает 71% мировой популяции однорогих носорогов. Многие годы этих животных по всему миру истребляли из-за мифов о лечебных свойствах их рогов. Эти рога часто используют в традиционной китайской медицине в рецептах "долголетия и бессмертия", а также в средствах для повышения потенции.
Как отмечает India Today, в штате Ассам в последние годы стали меньше верить в лечебные свойства рогов носорога. Популяция этих животных в Ассаме увеличилась с 1672 в 1999 году до 2652 в 2018 году. Однорогий носорог, который ранее находился "под угрозой исчезновения", теперь внесен в список "уязвимых".