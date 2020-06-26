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В Индии за два дня от ударов молний погибли 107 человек

В течение двух дней в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар от ударов молний погибли 107 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на власти штатов.

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В частности, в Уттар-Прадеше погибли 24 человека, в Бихаре – как минимум 83.

Как отмечает телеканал, ежегодно в сезон муссонов, который приходится на май – июнь, в Индии от ударов молний погибают около 2,5 тыс. человек.

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Теги: Индия, погода, молния
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