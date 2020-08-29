В Индийском океане погибло около 40 дельфинов. Вероятная причина – разлив нефти

Около 40 дельфинов погибли у побережья Маврикия в Индийском океане. Мертвых животных выбросило на пляжи острова.

В районе островного государства Маврикий в Индийском океане были найдены мертвыми около 40 дельфинов, их смерть связывают с разливом нефти из японского судна. Об этом 28 августа сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, мертвых дельфинов выбросило на пляжи острова в районе, пострадавшем от разлива нефти, вызванного столкновением японского корабля MV Wakashio с коралловым рифом. Катастрофа произошла в июле.

Reuters сообщает, что ветеринары обследовали двух дельфинов, в их телах, согласно предварительным результатам вскрытия, обнаружены следы травм, но не обнаружено следов углеводородов.

27 августа Greenpeace Africa призвал провести расследование причин смерти животных, было сообщение опубликовано в Twitter.

"Гибель по меньшей мере 17 дельфинов является большой потерей для Маврикия и требует тщательного расследования. Если недавний разлив нефти действительно является причиной этой трагедии, то виновные должны понести ответственность", – сказано в посте.