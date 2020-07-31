В Иордании более 800 человек отравились шаурмой, ребенок погиб

В результате отравления погиб трехлетний ребенок. Четыре человека лежат в реанимации. Пострадавшие сказали, что питались в одном ресторане.

В мясе, из которого делали шаурму, выявили бактерии Фото: depositphotos.com

В Иордании более 800 человек госпитализировали с пищевым отравлением после того, как они съели шаурму из испортившегося мяса в ресторане в районе Бакаа к северо-западу от столицы страны. Об этом сообщила газета Guardian 30 июля cо ссылкой на министра здравоохранения Иордании Саада Джабера.

Джабер сообщил, что 826 человек были госпитализированы с отравлением.

Из них 321 человек все еще находятся в больницах, четыре из них в реанимации. Все пострадавшие сказали, что были в одном ресторане.

В результате инцидента погиб трехлетний ребенок по имени Яман, сообщает местное издание Roya News.

Отец погибшего мальчика сказал, что медицинский персонал не оказывал необходимую помощь при госпитализации.

Владельца ресторана, менеджера ресторана и менеджера по питанию уже арестовали.

Представитель министерства здравоохранения Аднан Исхак заявил государственному телевидению, что мясо испортилось из-за хранения на жаре. По его словам, владелец ресторана не положил его в холодильник.

На этой неделе в Иордании была жаркая погода. Температура воздуха в столице Аммане превышала +40 °С.