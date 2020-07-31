В Иордании более 800 человек отравились шаурмой, ребенок погиб

В Иордании более 800 человек госпитализировали с пищевым отравлением после того, как они съели шаурму из испортившегося мяса в ресторане в районе Бакаа к северо-западу от столицы страны. Об этом сообщила газета Guardian 30 июля cо ссылкой на министра здравоохранения Иордании Саада Джабера.
Джабер сообщил, что 826 человек были госпитализированы с отравлением.
Из них 321 человек все еще находятся в больницах, четыре из них в реанимации. Все пострадавшие сказали, что были в одном ресторане.
Отец погибшего мальчика сказал, что медицинский персонал не оказывал необходимую помощь при госпитализации.
Владельца ресторана, менеджера ресторана и менеджера по питанию уже арестовали.
Представитель министерства здравоохранения Аднан Исхак заявил государственному телевидению, что мясо испортилось из-за хранения на жаре. По его словам, владелец ресторана не положил его в холодильник.
На этой неделе в Иордании была жаркая погода. Температура воздуха в столице Аммане превышала +40 °С.