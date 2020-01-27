Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Иране пассажирский самолет после приземления выкатился на шоссе

В авиапроисшествии в аэропорту иранского города Бендер-Махшехр никто не пострадал, пассажиры эвакуировались через аварийные выходы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолет протаранил ограждение аэропорта и выкатился на шоссе
Самолет протаранил ограждение аэропорта и выкатился на шоссе
Фото: ЕРА

27 января пассажирский самолет Boeing MD авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту города Бендер-Махшехр, сообщает ISNA.

На борту рейса, прибывшего из Тегерана, находилось 135 человек. Сообщений о пострадавших нет.

Очевидцы сняли на видео эвакуацию пассажиров через аварийные выходы.

Лайнер выехал на автостраду, пробив ограждение аэропорта. Причиной стала техническая неисправность, пишет IRNA.

Boeing MD – устаревшая модель, в Соединенных Штатах ее выпуск прекращен. Это делает техобслуживание подобных моделей более дорогим и трудоемким, отмечает агентство.

Теги: Иран, авария, аэропорт, эвакуация, самолеты, Boeing
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиомемуары
Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиомемуары
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS