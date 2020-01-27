В Иране пассажирский самолет после приземления выкатился на шоссе

27 января пассажирский самолет Boeing MD авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту города Бендер-Махшехр, сообщает ISNA.
На борту рейса, прибывшего из Тегерана, находилось 135 человек. Сообщений о пострадавших нет.
Очевидцы сняли на видео эвакуацию пассажиров через аварийные выходы.
* * * * * * * * # * * * * * pic.twitter.com/r525WjehMG— * * (@isna_farsi) January 27, 2020
Лайнер выехал на автостраду, пробив ограждение аэропорта. Причиной стала техническая неисправность, пишет IRNA.
Boeing MD – устаревшая модель, в Соединенных Штатах ее выпуск прекращен. Это делает техобслуживание подобных моделей более дорогим и трудоемким, отмечает агентство.