В Исландии поделились результатами эксперимента с четырехдневной рабочей неделей

Испытания проводились городским советом Рейкьявика и национальным правительством, в конечном итоге охватили более 2,5 тыс. рабочих – это около 1% трудоспособного населения Исландии.

По словам исследователей, испытания четырехдневной рабочей недели имели "ошеломляющий успех". Благодаря такому результату 86% рабочих перешли на более короткий рабочий день за ту же оплату или получат на это право.

Отмечается, что производительность труда на большинстве рабочих мест осталась прежней или улучшилась. Работникам в ходе эксперимента платили ту же сумму за более короткий рабочий день.

Рабочие сообщили, что почувствовали меньше стресса и рисков выгорания. Они стали больше времени проводить с семьей и заниматься хобби.