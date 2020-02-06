В Италии скоростной поезд сошел с рельсов, двое погибших

Машинисты экспресса "Милан – Салерно" погибли в результате схода поезда с рельсов возле города Лоди.

Два человека погибли, 31 получил травмы в результате крушения пассажирского поезда недалеко от города Лоди в Италии. Об этом сообщает ANSA.

Утром 6 февраля экспресс "Милан – Салерно" по не установленной пока что причине сошел с рельсов. После потери контакта головного вагона с рельсами поезд по инерции двигался еще около километра.

Оба погибших – машинисты.

У большинства пострадавших легкие травмы, один пассажир сломал ногу.

Известно, что в момент катастрофы скорость поезда составляла 290 км/ч, что является максимально допустимым на этом участке пути.

Пожарно-спасательная служба Италии обнародовала в Twitter аэросъемку места аварии.

#Lodi #6febbraio aggiornamento ore 12:15, nelle immagini la ricognizione effettuata dai droni dei #vigilidelfuoco sull'area dell'incidente ferroviario. Prosegue la messa in sicurezza della zona pic.twitter.com/y24CYppt5n — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 6, 2020

Движение поездов по скоростной линии приостановлено.