В Израиле палестинец направил автомобиль на прохожих, а потом напал на них с ножом, ранены семь человек

В результате инцидента ранены семь человек Фото: ЕРА

Камеры наблюдения зафиксировали момент нападения, видео обнародовал канал Kan.

По информации полиции и медиков, ранены не менее семи человек, в том числе четверо – в состоянии средней тяжести. Еще один человек госпитализирован в состоянии острой тревоги.

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Нападавшего застрелил вооруженный гражданский, нападение в полиции назвали терактом. По данным полиции, это был палестинец. ВВС, ссылаясь на правоохранителей, сообщает, что злоумышленник был известным активистом группировки ХАМАС.

Среди раненных – беременная женщина, ее состояние врачи оценивают как тяжелое, отметило издание.