В Израиле палестинец направил автомобиль на прохожих, а потом напал на них с ножом, ранены семь человек

Камеры наблюдения зафиксировали момент нападения, видео обнародовал канал Kan.
* * * * : * , * * * * * * * pic.twitter.com/hWehOrdkMJ— * * (@kann_news) July 4, 2023
По информации полиции и медиков, ранены не менее семи человек, в том числе четверо – в состоянии средней тяжести. Еще один человек госпитализирован в состоянии острой тревоги.
Нападавшего застрелил вооруженный гражданский, нападение в полиции назвали терактом. По данным полиции, это был палестинец. ВВС, ссылаясь на правоохранителей, сообщает, что злоумышленник был известным активистом группировки ХАМАС.
Среди раненных – беременная женщина, ее состояние врачи оценивают как тяжелое, отметило издание.