В Камбодже дрессированной крысе вручили медаль за храбрость при расчистке минных полей

Самец африканской гигантской сумчатой крысы обнаружил в Камбодже 39 неразорвавшихся мин и 28 боеприпасов. За это животное наградили медалью за храбрость и героизм в военных условиях.

Самец гигантской африканской сумчатой крысы по кличке Магава стал первым представителем своего вида, получившим ежегодную награду – золотую медаль благотворительной организации Peopleʼs Dispensary for Sick Animals (PDSA) за храбрость и героизм в военных условиях. Магава отличился при поиске противопехотных мин в Камбодже, сообщил сайт PDSA.

На сегодняшний день Магава обнаружил 39 мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов. За свою карьеру он помог очистить более 141 тыс. м² территории (примерно 20 футбольных полей), сделав их безопасными для местного населения.

PDSA ведет подготовку крыс-саперов в Танзании. Животные учатся реагировать на запах химикатов, которые используются при производстве взрывчатки. После обнаружения опасного предмета дрессированная крыса подает сигнал. При этом мина не детонирует из-за незначительного веса животного.

"Магава обнаруживает мины последние пять лет. Он полностью игнорирует металлолом, лежащий поблизости, и поэтому находит мины намного быстрее, чем люди. Он может обыскать территорию размером с теннисный корт за 30 минут, а человеку с металлоискателем потребовалось бы на это около четырех дней", – сообщили в PDSA.

С 1970-х годов в Камбодже было установлено от 4 млн до 6 млн мин, около 3 млн из них еще не обнаружены. В результате подрывов погибло не меньше 64 тыс. человек.