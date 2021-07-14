В Канаде нашли 160 безымянных могил у бывшей школы-интерната

В период с 1890 по 1966 год в школе умерло более 100 учеников Фото: depositphotos.com

Могилы были найдены недалеко от промышленной школы Купер на острове Пенелакут. Эта школа действовала с 1889 по 1975 год и называлась "канадским Алькатрасом" из-за ее удаленности и невозможности оттуда сбежать. Ею управляла католическая церковь при финансовой поддержке федерального правительства.

В период с 1890 по 1966 год в школе умерло более 100 учеников. Две сестры утонули при попытке к бегству в 1959 году, а еще одна ученица покончила жизнь самоубийством в 1966 году.

Федеральное правительство Канады взяло на себя управление заведением в 1969 году и закрыло школу в 1975 году. Двадцать лет спустя бывший сотрудник признался в трех обвинениях в сексуальном насилии над учениками.