В Канаде продали здание церкви, чтобы расплатиться с пострадавшими от домогательств священников

Комплексом базилики владеет Римско-католическая епископальная корпорация Сент-Джонса. Это одно из около 20 зданий, которые продаются для выплаты возмещений жертвам сексуальных домогательств со стороны священников в бывшем детдоме Маунт-Кашель.

Отмечается, что церковь, ушедшая с молотка, была "знаковой частью истории Сент-Джонса". За более $3 млн здание приобрела католическая группа, которая намерена спасти его от застройщиков.