В Канаде продали здание церкви, чтобы расплатиться с пострадавшими от домогательств священников

Комплексом базилики владеет Римско-католическая епископальная корпорация Сент-Джонса. Это одно из около 20 зданий, которые продаются для выплаты возмещений жертвам сексуальных домогательств со стороны священников в бывшем детдоме Маунт-Кашель.
Отмечается, что церковь, ушедшая с молотка, была "знаковой частью истории Сент-Джонса". За более $3 млн здание приобрела католическая группа, которая намерена спасти его от застройщиков.
О сексуальных домогательствах священников к обитателям приюта Маунт-Кашель в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор стало известно в середине 1970-х. После длительного расследования и судебных процессов религиозная конгрегация Братьев христиан, которые занимались приютом, в начале 1990-х была признана виновной в многочисленных преступлениях, в том числе сексуальных. Жертвам присудили значительные компенсации, для выплат которых конгрегация должна распродавать свое имущество.