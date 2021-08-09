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В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышек COVID-19

Чиновников наказали за неэффективное управление и несвоевременную реакцию на последние вспышки COVID-19
Чиновников наказали за неэффективное управление и несвоевременную реакцию на последние вспышки COVID-19
Фото: ЕРА

В Китае более 30 чиновников в четырех провинциях наказали за неэффективное управление и несвоевременную реакцию на последние вспышки COVID-19. Об этом 8 августа сообщило Global Times.

В Нанкине, столице провинции Цзянсу на востоке Китая, где зафиксировали последнюю вспышку коронавируса, наказали вице-мэра, главу комиссии по здравоохранению и руководителя противоэпидемическими мероприятиями в международном аэропорту. Отмечается, что причиной вспышки стали "неэффективные меры профилактики и контроля эпидемии в аэропорту".

В туристическом городе Чжанцзяцзе "дисциплинарные меры" ввели в отношении 20 чиновников и госслужащих за "слабую реакцию на вспышку". Сообщается, что для туристов устроили шоу, которое вызвало массовое распространение вируса. В городах Чжэнчжоу и Яньтай также объявили о дисциплинарных мерах в отношении должностных лиц и персонала, которые "неэффективно выполняли свои обязанности по управлению и надзору в целях предотвращения и контроля эпидемии".

Контекст:

По данным Worldometers, по состоянию на 9 августа всего в КНР обнаружили более 93,8 тыс. случаев коронавируса, умерли из-за последствий болезни более 4,6 тыс. человек.

Теги: эпидемия, туристы, КНР, чиновники, госслужащие, болезнь, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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