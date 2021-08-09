В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышек COVID-19

В Нанкине, столице провинции Цзянсу на востоке Китая, где зафиксировали последнюю вспышку коронавируса, наказали вице-мэра, главу комиссии по здравоохранению и руководителя противоэпидемическими мероприятиями в международном аэропорту. Отмечается, что причиной вспышки стали "неэффективные меры профилактики и контроля эпидемии в аэропорту".

В туристическом городе Чжанцзяцзе "дисциплинарные меры" ввели в отношении 20 чиновников и госслужащих за "слабую реакцию на вспышку". Сообщается, что для туристов устроили шоу, которое вызвало массовое распространение вируса. В городах Чжэнчжоу и Яньтай также объявили о дисциплинарных мерах в отношении должностных лиц и персонала, которые "неэффективно выполняли свои обязанности по управлению и надзору в целях предотвращения и контроля эпидемии".