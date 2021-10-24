В Колумбии в ходе спецоперации задержали главаря наркокартеля, за информацию о котором США предлагали $5 млн

50-летнего Отониэля задержали в сельской местности во время операции "Осирис" Фото: EPA

О задержании Отониэля проинформировал президент страны Иван Дуке. Он назвал это "самым большим ударом по незаконному обороту наркотиков в Колумбии в этом столетии", который "можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х годах".

50-летнего Отониэля задержали в сельской местности во время операции "Осирис". Его обвиняют в переправке десятков партий кокаина в США, а также в убийстве полицейских, вербовке несовершеннолетних, сексуальном насилии над детьми и других преступлениях.

Правительство Колумбии предлагало за информацию об Отониэле вознаграждение в размере до 3 млрд песо (около $800 тыс.), а правительство США – $5 млн.

В операции "Осирис" задействовали более 500 сотрудников колумбийского спецназа и 22 вертолета, сообщил министр обороны страны Диего Молано.