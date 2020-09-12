В Конго из-за обвала на золотом руднике погибло более 50 человек

В Конго из-за сильных дождей произошло обрушение на нелегальных рудниках, рабочие оказались засыпанными в трех колодцах.

Люди оказались под завалами камней и водой на глубине около 50 м Фото: depositphotos.com

Более 50 человек погибли в результате обрушения трех несанкционированных скважин для добычи золота недалеко от города Камитуга на востоке Конго, об этом сообщает АР.

По информации агенства, в Конго несколько дней шли сильные дожди, это привело к обвалу на рудниках. Люди оказались под завалами камней и водой на глубине около 50 м.

Мэр Камитуги Александр Бундиа рассказал, что на место обвала прибыли спасатели с мотопомпами, они должны извлечь тела погибших.

АР отмечает, что в Конго развита нелегальная добыча золота, на рудниках в опасных условиях работают женщины и дети, чтобы свести концы с концами.

Обрушения, которые повлекли за собой смерть по меньшей мере 18 человек, произошли на рудниках в Конго в начале 2020 года.