В Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола, жертвами стали 48 человек

В Африке, в Демократической Республике Конго, зарегистрировали новую вспышку лихорадки Эбола. За последние два года от этой болезни в стране погибло более 2,2 тыс. человек.

В ДРК по состоянию на 10 сентября зарегистрировали 118 подозрений на лихорадку Эбола, в 112 случаях диагноз подтвердился Фото: pixabay.com

В африканской Демократической Республике Конго (ДРК) произошла 11-я вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Согласно информации, в Экваториальной провинции ДРК, административным центром которой является город Мбандака, по состоянию на 10 сентября зарегистрировано 118 подозрений на лихорадку Эбола. В 112 случаях диагноз подтвердился. 48 человек умерли и 52 – выздоровели.

The latest Situation Report from the 11th Ebola Virus Disease Outbreak in #Mbandaka, Équateur Province #DRC (reported 10 September 2020).



➡️118 cases (112 confirmed, 6 probable) 48 deceased & 52 recovered. pic.twitter.com/gKHM2Ql3CA — WHO African Region (@WHOAFRO) September 11, 2020

Предыдущая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, в ДРК регистрировалась в начале июня 2020 года. Вирус был обнаружен у четырех умерших жителей Мбандаки, тогда лихорадка распространилась на 1000 км от эпицентра вспышки.

Всего в ДРК за последние два года от лихорадки Эбола погибло более 2,2 тыс. человек.