В Конго вылечили последнего больного вирусом Эбола. Врачи от радости станцевали

Врачи Всемирной организации здравоохранения разрешили последней пациентке, излечившейся от Эбола в Конго, покинуть медучреждение. В то же время люди, контактировавшие с ней, остаются под наблюдением.

Последний пациент с Эбола в Демократической Республике Конго был выписан 3 марта из лечебного центра в городе Бени. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

"Хотя пациентке было разрешено уйти, 46 человек, с которыми она общалась, все еще находятся под наблюдением", – говорится в сообщении.

Как пишет ВОЗ, 2 марта начался 42-дневный обратный отсчет времени до объявления окончания второй в мире смертельной эпидемии Эбола.

Организация Объединенных Наций 5 марта в Twitter опубликовали видео, как местные врачи празднуют выздоровление последней пациентки с Эбола.

The last Ebola patient has been discharged from a treatment centre in the Democratic Republic of the Congo.



A 42-day countdown has begun to declare the end of the world's second-deadliest Ebola epidemic. https://t.co/inNZYioo7H pic.twitter.com/58OP7NnOL4 — United Nations (@UN) March 4, 2020

По данным ВОЗ, нынешняя вспышка, которая была объявлена 1 августа 2018 года, является десятой вспышкой в Конго и второй худшей вспышкой в мире после эпидемии 2014–2016 годов в Западной Африке. По состоянию на 1 марта было зарегистрировано 3444 подтвержденных и вероятных случая заражения и 2264 смертельных случая.