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В Конго вылечили последнего больного вирусом Эбола. Врачи от радости станцевали

Врачи Всемирной организации здравоохранения разрешили последней пациентке, излечившейся от Эбола в Конго, покинуть медучреждение. В то же время люди, контактировавшие с ней, остаются под наблюдением.

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Врачи ВОЗ отпраздновали выздоровление последнего больного лихорадкой Эбола
Врачи ВОЗ отпраздновали выздоровление последнего больного лихорадкой Эбола
Фото: WHO African Region / Twitter

Последний пациент с Эбола в Демократической Республике Конго был выписан 3 марта из лечебного центра в городе Бени. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

"Хотя пациентке было разрешено уйти, 46 человек, с которыми она общалась, все еще находятся под наблюдением", – говорится в сообщении.

Как пишет ВОЗ, 2 марта начался 42-дневный обратный отсчет времени до объявления окончания второй в мире смертельной эпидемии Эбола.

Организация Объединенных Наций 5 марта в Twitter опубликовали видео, как местные врачи празднуют выздоровление последней пациентки с Эбола.

По данным ВОЗ, нынешняя вспышка, которая была объявлена 1 августа 2018 года, является десятой вспышкой в Конго и второй худшей вспышкой в мире после эпидемии 2014–2016 годов в Западной Африке. По состоянию на 1 марта было зарегистрировано 3444 подтвержденных и вероятных случая заражения и 2264 смертельных случая.

Теги: вирус Эбола, Конго, Всемирная организация здравоохранения
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