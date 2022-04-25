В Кыргызстане запретили показ российских пропагандистских фильмов о Донбассе

"В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение "Кыргызтасмасы" отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ вышеперечисленных фильмов на территории Кыргызской Республики", – написал Жаманкулов.

Он отметил, что снятые в 2019 году ленты планировала показать на кинофестивале "Время правды" общественная организация "Русский культурный центр "Гармония".

Речь идет о пропагандистских фильмах, в которых прославляются пророссийские боевики на Донбассе и негативно показаны украинские силовики.

21 апреля Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана призвал население не использовать в ходе празднования Дня Победы 9 мая одежду, на которой есть знак Z, ассоциируемый с российской агрессией против Украины.