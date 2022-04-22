Одежду со знаком Z в комитете нацбезопасности Кыргызстана связывают с разжиганием межнациональной розни

"Органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать напрокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z, а также горожан – не надевать указанную форму в шествии "Бессмертный полк", который пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.
Комитет нацбезопасности Кыргызстана предупредил, что за действия, направленные на разжигание межнациональной розни, законодательством страны предусмотрена ответственность.
Спецслужба разместила фото с изображением Z на плече на военной форме советского образца.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. В частности, отметку Z имеют подразделения Восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, "Альфа", ССО).
В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.
Как результат страны начали запрещать использование этой символики в качестве поддержки войны. Ее запретили в Украине, Латвии, Германии, Молдове.