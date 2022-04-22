Одежду со знаком Z в комитете нацбезопасности Кыргызстана связывают с разжиганием межнациональной розни

"Органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать напрокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z, а также горожан – не надевать указанную форму в шествии "Бессмертный полк", который пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.

Комитет нацбезопасности Кыргызстана предупредил, что за действия, направленные на разжигание межнациональной розни, законодательством страны предусмотрена ответственность.

Спецслужба разместила фото с изображением Z на плече на военной форме советского образца.

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