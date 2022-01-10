Музыкант из Кыргызстана, которого задерживали в Казахстане, заявил, что оговорил себя, послушав сокамерников

"Это ложные показания", – сказал музыкант.

На вопрос, откуда у него синяки и почему он хромает, Рузахунов ответил, что при его задержании 7 января по пути из Алматы (Казахстан) в Бишкек (Кыргызстан) "было жесткое задержание с применением силы".

Пианист отметил, что в камере с ним находились еще несколько граждан Кыргызстана, и от них он узнал, как можно выйти на свободу.

"Я услышал, что это был легкий путь для того, чтобы побыстрее вернуться домой, и поэтому решил использовать. [...] Я услышал о том, что если скажешь такое признание, то есть возможность, что тебя экстрадируют в Бишкек", – сказал Рузахунов.

Он подчеркнул, что не участвовал в массовых мероприятиях в Казахстане, а задерживавшим его военным говорил, что он музыкант.

Пианист также поблагодарил власти Кыргызстана за помощь в освобождении.

9 января государственные телеканалы Казахстана Qazaqstan и "Хабар 24" опубликовали со ссылкой на МВД страны видео допроса одного из задержанных в Алматы, который, как утверждается, прилетел из Кыргызстана, чтобы за $200 участвовать в протестах. Он оказался известным музыкантом. Кыргызстан направил ноту протеста из-за его задержания.

10 января стало известно, что Рузахунова освободили из-под стражи.