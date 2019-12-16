Специалисты идентифицировали тела 13 человек. Все они числились как пропавшие.

В Мексике обнаружили останки 50 человек, захороненные в одной могиле. Об этом 15 декабря сообщает Milenio со ссылкой на прокуратуру штата Халиско.

Специалисты идентифицировали тела 13 человек. Они отметили, что после завершения судебно-медицинской экспертизы смогут сообщить причины смерти всех найденных. Все погибшие числились как пропавшие.

Никаких дополнительных улик в доме, возле которого нашли захоронение, нет.

С 2006 года в Мексике продолжается вооруженный конфликт между полицией, правительственными войсками и наркокартелями. Только за первые пять лет в нем погибло около 47,5 тыс. человек.

В сентябре 2018 года в охваченном войнами между наркокартелями штате Веракрус нашли массовое захоронение, в котором было 166 тел.