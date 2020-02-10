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В Мексике полицейские будут ездить на украинских электробайках

Компания Delfast представила свои электробайки шефу и сотрудникам полиции города Мехикали в Мексике.

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Компания Delfast предоставила свои электровелосипеды полицейским в Мексике для тестирования
Компания Delfast предоставила свои электровелосипеды полицейским в Мексике для тестирования
Фото: Delfast Bikes / Facebook

Полицейский участок города Мехикали (Мексика) возьмет для тестирования электрические велосипеды Delfast TopCop украинского стартапа Delfast. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба компании.

Компания представила свои электробайки шефу и сотрудникам полиции Мехикали, а также мэру города. После этого полиция Мехикали и Delfast заключили соглашение о тестировании нескольких транспортных средств.

"До сих пор местная полиция использовала обычные велосипеды для патрулирования центра города. Они прежде всего оценили силу и скорость Delfast TopCop, которые позволяют легко преодолевать значительные расстояния, передвигаться на местности с препятствиями и быть в целом быстрее", – отметили в Delfast.

Кроме того, в полиции Мехикали отметили экологичность электрических велосипедов Delfast – город является одним из самых загрязненных в Мексике.

Украинские разработчики создали гибрид мотоцикла и горного велосипеда под названием Delfast Ebike в сентябре 2017 года. По словам руководителя компании Даниила Тонкопия, его уникальность в том, что он имеет самый большой среди электровелосипедов запас хода в 380 километров.

https://www.facebook.com/delfastbikes/videos/10209979172541723/

Теги: Мексика, электровелосипед, Delfast
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