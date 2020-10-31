В московском аэропорту задержали российского бизнесмена за ввоз психотропных средств

В отношении экс-руководителя российской компании "Сибантрацит" Максима Барского открыто уголовное производство по статье о контрабанде психотропных средств.

Бывший руководитель российской компании "Сибантрацит" Максим Барский задержан в аэропорту "Шереметьево" по подозрению в контрабанде наркотических и психотропных средств. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в окружении Барского.

По данным агентства, 26 октября Барский прилетел в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни обнаружили в его багаже тетрагидроканнабинол (разрешенный в некоторых странах медпрепарат на основе конопли), пять картриджей для вейпов и модафинил (применяется для лечения заболеваний, связанных с нарушениями сна). Барского задержали на следующий день, когда он приехал за багажом. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, в отношении Барского открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 уголовного кодекса РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере).

Барский – известный российский бизнесмен, в 2018–2020 годах занимал пост генерального директора управляющей компании "Сибантрацит". До этого занимал должности заместителя председателя правления ТНК-ВР, управляющего директора West Siberian Resources, генерального директора Matra Petroleum, члена совета директоров Delivery Hero.