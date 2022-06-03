В Москве горит бизнес-центр

Пожару присвоили пятый (максимальный) уровень сложности.

Источник "Интерфакса" сообщил, что пожар начался на первом этаже бизнес-центра.

"Огонь быстро перекинулся по утеплителю еще на четыре этажа", – сказал собеседник.

Проводится эвакуация, информации о пострадавших пока нет.

МЧС РФ сообщило, что внутри горящего здания могут находиться до 15 человек, пишет "Интерфакс". Площадь пожара составляет 1000 м².

"Рассматриваются различные версии пожара. Среди основных – короткое замыкание под вентфасадом входной группы", – заявил агентству источник.

Из горящего бизнес-центра эвакуировали 125 человек, двое пострадали, из них один был госпитализирован, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ.

МЧС РФ опубликовало в Telegram видео пожара.