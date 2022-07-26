В Москве шахматный робот сломал палец семилетнему мальчику

Робот прижал палец шахматиста во время матча и сломал его Фото: depositphotos.com

Он рассказал, что во время матча ребенок сделал ход, и после этого надо было дать время на ответ робота. Однако мальчик поспешил, и робот прижал его палец.

На видео с камер, попавшем в сеть, видно, что мальчик ставит свою фигуру на клетку в тот момент, когда робот пытается сделать то же самое. В результате рука-манипулятор придавила палец ребенка. В итоге мальчик получил перелом.

По словам Лазарева, ребенок играл уже на следующий день, доиграл турнир в гипсе, а волонтеры помогали записывать ходы. Его родители хотят обратиться в прокуратуру из-за инцидента.

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