В Непале зафиксировали первую смерть от COVID-19

16 мая по дороге в университетскую больницу столицы Непала Катманду умерла женщина, которая 10 дней назад родила ребенка. Она стала первой официальной жертвой COVID-19 в стране.

В Непале зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции, сообщает газета The Kathmandu Post со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

16 мая по дороге в университетскую больницу в Катманду умерла женщина, которая 10 дней назад родила ребенка.

В сообщении говорится, что 29-летняя женщина 6 мая родила ребенка, на следующий день ее выписали и она с младенцем вернулась в свою деревню.

Вскоре после возвращения домой женщина сообщила о лихорадке и затруднении дыхания, ее лечили в местном медицинском центре. После того, как состояние больной ухудшилось, ее направили в столичную больницу.

Анализ на COVID-19 женщине сделали посмертно.

По состоянию на вечер 16 мая в Непале зафиксирован 281 случай заболевания коронавирусной болезнью.

По состоянию на утро 17 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 635 786 человек. Жертвой COVID-19 стал 311 821 человек, выздоровело 1 693 685 человек.