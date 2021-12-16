В Нидерландах в честь наследницы престола устроили вечеринку, несмотря на карантин

Вечеринка состоялась 11 декабря в саду отеля Paleis Huis ten Bosch. По данным Государственной информационной службы страны, был приглашен 21 человек. De Telegraaf сообщает, что присутствовало около 100 человек. Это вызвало критику королевской семьи в СМИ и соцсетях, так как действующие в Нидерландах правила запрещают приглашать на домашние мероприятия более четырех человек.

В королевской семье утверждают, что все гости были вакцинированы и прошли тест на коронавирус, также они соблюдали необходимую социальную дистанцию.