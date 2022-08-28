В Нидерландах в результате наезда грузовика на участников вечеринки погибли шесть человек

Известно, что погибшие – женщины в возрасте 28, 32 и 76 лет, а также мужчины в возрасте 41, 50 и 62 лет.

Среди погибших – три члена одной семьи: мать, сын и беременная невестка.

По данным полиции, еще семь человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел на Т-образном перекрестке возле дамбы, водителем грузовика, который въехал в толпу людей, оказался 46-летний житель Испании. Его забрала полиция. По предварительной информации, алкоголя в его организме не обнаружили.

Причину аварии выясняют.

Вечеринка была посвящена отъезду председателя местного клуба, для участия в барбекю регистрировались порядка 100 человек.