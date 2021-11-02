В Нигерии обвалилось 22-этажное здание, 100 людей оказались под завалами

Погибли как минимум пять человек Фото: Lagos State Emergency Management Agency-LASEMA / Facebook

Рабочие сообщили Reuters, что во время обвала в здании находились как минимум 100 человек. Спасатели использовали экскаваторы, чтобы разобрать завалы.

Как отмечает CNN, поисково-спасательные операции продолжались всю ночь до утра вторника. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Лагос подтвердило смерть как минимум пяти человек. Еще троих человек спасли из-под завалов.

Обрушившееся здание было частью трех башен, построенных частным застройщиком Fourscore Homes. На момент обвала оно состояло из 22 этажей. Оно строилось в течение последних двух лет.