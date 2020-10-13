В Нигерии взорвался бензовоз, СМИ сообщают о 20 погибших

В Нигерии водитель автоцистерны с дизельным топливом не справился с управлением и перевернулся, после чего начался пожар. По данным Daily Post Nigeria, погибли около 20 человек.

В Нигерии в районе поселка Игбеладжева в штате Осун взорвалась автоцистерна с дизельным топливом, жертвами происшествия стали, предположительно, 20 человек. Об этом 13 октября сообщает Daily Post Nigeria.

В агентстве по администрированию и управлению безопасностью дорожного движения в Нигерии (FRSC) рассказали, что происшествие случилось из-за того, что водитель бензовоза не справился с управлением, и машина перевернулась. Начался пожар.

Огонь распространился на восемь автомобилей, которые были в это время на автодороге.

Издание опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видны обугленные тела погибших.