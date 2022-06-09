В Нью-Йорке закон разрешил делать компост из человеческих останков

Такой метод считается более экологически безопасным и экономным, чем кремация, сообщает издание. Опыт его применения уже есть в штатах Вашингтон, Колорадо и Орегон.

При компостировании тела умерших разлагается быстрее, чем при захоронении. Для этого будут использоваться специальные контейнеры с древесной щепкой, люцерной и соломой, в которых в течение нескольких недель микробы и кислород будут превращать остатки в компост, говорится в статье

Вашингтонская компания Recompose, деятельность которой направлена на такой вид захоронений, подсчитала, что компостирование человека экономит тонну углекислого газа по сравнению с традиционными захоронениями или кремацией.

Закон должна подписать губернатор Нью-Йорка Кети Хоул. Против компостирования умерших выступила католическая церковь. Священники считают, что к человеческому телу должно быть более уважительное отношение.

“Хотя не все разделяют одинаковые убеждения по поводу почтительного отношения к останкам, мы считаем, что есть много жителей Нью-Йорка, которым в лучшем случае будет неудобно использовать этот предложенный метод компостирования. Он больше подходит для овощей и яичной скорлупы, чем для человеческих тел”, – говорится в заявлении католического представительства, которое цитирует Bloomberg Law.