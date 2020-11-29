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В ОАЭ одновременно взорвали четыре небоскреба. Видео

В пятницу, 27 ноября, в Абу-Даби взорвали четыре небоскреба комплекса Meena Plaza Towers, 144-этажное здание упало за 10 секунд, сообщает Khaleej Times. Взорванные здания находились в порту Мина. На момент проведения работ все рынки и магазины в этом районе были закрыты. Снос недостроенных башен является частью второй фазы проекта по перепланировке порта. В компании Modon Properties, которая и планировала этот взрыв, сообщила, что он попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый безопасный контролируемый взрыв. Видео взрыва опубликовано на YouTube-канале компании.

 
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В ОАЭ одновременно взорвали четыре небоскреба. Видео / ГОРДОН

Скриншот: Modon Properties / YouTube
видео

Видео: Modon Properties / YouTube
Теги: Книга рекордов Гиннесса, взрыв, ОАЭ, небоскреб
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