В Пакистане под обвал попал автобус, все люди в нем погибли

Ночью 18 октября в районе города Скарду на севере Пакистана произошел обвал камней на дороге, по которой ехал автобус с пассажирами. Об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство Xinhua.
Погибли все 16 человек, которые находились в салоне автобуса. Всех погибших уже извлекли из-под завала.
Обвал произошел на дороге, идущей у горного склона, от него откололись большие камни.
Жертвами обвала стали жители Скарду, которые ехали домой из Равалпинди, находящегося в нескольких сотнях километров от места камнепада.
Источники агентства рассказали, что среди пассажиров раздавленного автобуса были женщины, дети и солдаты, которые ехали домой на каникулы.
Часть Пакистана находится в горной местности.