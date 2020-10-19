В Пакистане под обвал попал автобус, все люди в нем погибли

Жертвами камнепада на севере Пакистана стали 16 человек, они ехали в автобусе.

В автобусе были женщины и дети Фото: ЕРА

Ночью 18 октября в районе города Скарду на севере Пакистана произошел обвал камней на дороге, по которой ехал автобус с пассажирами. Об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство Xinhua.

Погибли все 16 человек, которые находились в салоне автобуса. Всех погибших уже извлекли из-под завала.

Обвал произошел на дороге, идущей у горного склона, от него откололись большие камни.

Жертвами обвала стали жители Скарду, которые ехали домой из Равалпинди, находящегося в нескольких сотнях километров от места камнепада.

Источники агентства рассказали, что среди пассажиров раздавленного автобуса были женщины, дети и солдаты, которые ехали домой на каникулы.

Часть Пакистана находится в горной местности.