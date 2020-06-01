В Париже через год после пожара открыли площадь у собора Нотр-Дам

Для того чтобы снова пустить прихожан и туристов на площадь перед собором Парижской Богоматери, службы французской столицы очистили брусчатку от свинца по специальной технологии.

31 мая в Париже для посетителей открыли площадь перед собором Парижской Богоматери. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Ранее площадь закрыли из-за угрозы отравления свинцом, который расплавился во время пожара в Нотр-Даме.

Теперь туристы и жители города смогут попасть на площадь. В мэрии Парижа рассказали, что для того, чтобы снова пустить людей на площадь перед собором, брусчатку очистили по специальной технологии. Лавки и горшки с растениями покрыли специальным гелем, а верхние 40 см почвы вокруг площади заменили.

7 мая были взяты пробы, которые показали, что содержание свинца на поверхностях около собора в пять раз ниже максимально допустимого.

Местные службы будут проводить еженедельную санитарную обработку территории.