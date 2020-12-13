В Париже во время акции протеста задержаны 142 человека

Во Франции проходят акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности". Он предусматривает уголовную ответственность за распространение изображений полицейского либо жандарма с целью причинения им вреда.

В Париже 12 декабря во время акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" задержаны 142 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

Force est restée à la loi. Plusieurs centaines de casseurs étaient venus pour commettre des violences. La stratégie de fermeté anti-casseurs - 142 interpellations et encadrement du cortège - a permis de les en empêcher, de protéger les commerçants. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2020

BFMTV сообщает, что манифестации прошли также в ряде других крупных городов, в частности в Бордо, Дижоне, Страсбурге, Лионе, Тулузе и Марселе.

По данным организаторов, в протестах по всей стране приняло участие около 60 тыс. человек, по данным министерства внутренних дел Франции – 26 417 человек, заявил телеканал.

Le Parisien сообщает, что законопроект "О глобальной безопасности" направлен на усиление безопасности правоохранителей. В частности, он предусматривает лишение свободы на один год и штраф €45 тыс. за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского либо жандарма с целью причинения вреда их неприкосновенности.

"Таким образом, человек, снимающий агента и распространяющий отснятый материал в социальных сетях с оскорбительным посланием или, например, призывом к насилию, может подвергнуться судебному преследованию, а затем быть осужден", – сообщает газета.

Многие журналисты и ассоциации считают, что законопроект наносит ущерб их праву на информирование.