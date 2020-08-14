ГОРДОН
 
 
МИР

В Пентагоне создают рабочую группу по изучению НЛО

В США курировать группу для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов, которые наблюдали американские военные летчики, будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист. В ближайшие дни остальные члены группы будут официально представлены, сообщает CNN.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пентагон собирался обнародовать некоторые сведения об НЛО
Пентагон собирался обнародовать некоторые сведения об НЛО
Фото: ЕРА

Пентагон формирует рабочую группу, которая займется изучением случаев выявления американскими военными летчиками неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на министерство обороны США.

По данным телеканала, курировать группу будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист. В ближайшие дни остальные члены группы будут официально представлены, сообщает CNN.

Предыдущие попытки разобраться в том, что Пентагон называет НЛО, возглавляли военно-морские силы США, поскольку во многих задокументированных столкновениях участвовали их самолеты.

Члены Конгресса и официальные лица Пентагона давно выражают обеспокоенность по поводу появления НЛО вблизи военных баз США. Нет единого мнения об их происхождении, и некоторые полагают, что это могут быть дроны, потенциально управляемые с земли противниками Соединенных Штатов, отмечает телеканал.

27 апреля 2020 года Пентагон обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, которые были сняты военными пилотами с помощью инфракрасных камер в ноябре 2004-го и январе 2015 года.

Как следует из заявления Пентагона, ведомство еще не пришло к точному выводу, что запечатлено на видео. "Воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, остаются охарактеризованными как "неопознанные", – отметили в ведомстве.

В июле сообщалось, что Пентагон собирается обнародовать некоторые сведения об НЛО.

Теги: США, Пентагон, военные, расследование, НЛО, столкновение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на связь с известными мужчинами ради выгоды G
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с супругом распоряжаются финансами
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с супругом распоряжаются финансами
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
  "Лучше, чем думала". Избранница Остапчука рассказала об отношениях с его детьми
  "Лучше, чем думала". Избранница Остапчука рассказала об отношениях с его детьми
Фадеев: Жестокость, с которой действует Лукашенко, не поддается анализу
Фадеев: Жестокость, с которой действует Лукашенко, не поддается анализу
Бужинская рассказала о покушении на нее: Этот человек целился в меня. Было очень страшно
Бужинская рассказала о покушении на нее: Этот человек целился в меня. Было очень страшно G
  "Дьявол навсегда". Вышел трейлер фильма с Холландом и Паттинсоном. Видео
  "Дьявол навсегда". Вышел трейлер фильма с Холландом и Паттинсоном. Видео
"Отпуск закончился". Tayanna в купальнике позировала на фоне моря
"Отпуск закончился". Tayanna в купальнике позировала на фоне моря
  Говорящая еда и танцующие соусы. Little Big презентовали клип на песню Tacos. Видео
  Говорящая еда и танцующие соусы. Little Big презентовали клип на песню Tacos. Видео
Солист "Ногу свело!" Покровский: Белорусские братья и сестры! Мы вами восхищаемся!
Солист "Ногу свело!" Покровский: Белорусские братья и сестры! Мы вами восхищаемся!
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
Состояние Легкоступовой ухудшилось СМИ
Состояние Легкоступовой ухудшилось – СМИ
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS