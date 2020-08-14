В Пентагоне создают рабочую группу по изучению НЛО

В США курировать группу для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов, которые наблюдали американские военные летчики, будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист. В ближайшие дни остальные члены группы будут официально представлены, сообщает CNN.

Пентагон формирует рабочую группу, которая займется изучением случаев выявления американскими военными летчиками неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на министерство обороны США.

По данным телеканала, курировать группу будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист. В ближайшие дни остальные члены группы будут официально представлены, сообщает CNN.

Предыдущие попытки разобраться в том, что Пентагон называет НЛО, возглавляли военно-морские силы США, поскольку во многих задокументированных столкновениях участвовали их самолеты.

Члены Конгресса и официальные лица Пентагона давно выражают обеспокоенность по поводу появления НЛО вблизи военных баз США. Нет единого мнения об их происхождении, и некоторые полагают, что это могут быть дроны, потенциально управляемые с земли противниками Соединенных Штатов, отмечает телеканал.

27 апреля 2020 года Пентагон обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, которые были сняты военными пилотами с помощью инфракрасных камер в ноябре 2004-го и январе 2015 года.

Как следует из заявления Пентагона, ведомство еще не пришло к точному выводу, что запечатлено на видео. "Воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, остаются охарактеризованными как "неопознанные", – отметили в ведомстве.

В июле сообщалось, что Пентагон собирается обнародовать некоторые сведения об НЛО.