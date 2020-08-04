В Подмосковье разбился мотодельтаплан, погибло два человека

4 августа возле автотрассы в районе деревни Шаликово Московской области РФ разбился двухместный мотодельтаплан. Об этом проинформировало МЧС России.
В ведомстве произошедшее назвали жесткой посадкой "частного дельталета" и указали, что есть пострадавшие.
Агентству РБК в МЧС рассказали, что "в результате происшествия два человека погибли".
"Второго тоже не удалось реанимировать", – отметили в министерстве.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что летательный аппарат принадлежит Московской областной противопожарно-спасательной службе, где они "стоят на вооружении".