В Подмосковье разбился мотодельтаплан, погибло два человека

По данным ТАСС, мотодельтаплан, при крушении которого погибло два человека, принадлежал противопожарно-спасательной службе.

4 августа возле автотрассы в районе деревни Шаликово Московской области РФ разбился двухместный мотодельтаплан. Об этом проинформировало МЧС России.

В ведомстве произошедшее назвали жесткой посадкой "частного дельталета" и указали, что есть пострадавшие.

Агентству РБК в МЧС рассказали, что "в результате происшествия два человека погибли".

"Второго тоже не удалось реанимировать", – отметили в министерстве.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что летательный аппарат принадлежит Московской областной противопожарно-спасательной службе, где они "стоят на вооружении".