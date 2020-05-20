В Подмосковье разбился военный вертолет, экипаж погиб

Вечером 19 мая в Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8. Об этом со ссылкой на минобороны РФ сообщил ТАСС.
По данным ведомства, при попытке посадить аппарат в безлюдной местности экипаж погиб.
Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, летел от города Клин, отметили в минобороны.
Источники агентства в экстренных службах уточнили, что погибших трое, авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Захарово.
В министерстве предполагают, что вертолет разбился по техническим причинам, и подчеркивают, что боекомплекта в Ми-8 не было.
20 мая "РИА Новости" сообщили, что нашли оба черных ящика с разбившегося вертолета – прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.